В МВД объяснили, почему уличные камеры не помогли отследить человека с ружьем на улице в Казани

В МВД объяснили, почему системы видеонаблюдения и «Безопасный город» не распознали оружие в руках казанского стрелка, когда он шел по улице убивать в школу №175. Камеры больше ориентированы на фиксацию нарушений правил дорожного движения.

«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку. Потому что из всего бюджета, который уходит на „Безопасный город“ и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД», — объяснил РИА «Новости» представитель НИИ спецтехники при НПО «Специальная техника и связь» (относится к МВД России) кандидат технических наук Геннадий Пучков.

По его словам, на правоохранительный сегмент денег выделяется очень мало.

Во вторник, 11 мая, городские камеры зафиксировали путь казанского стрелка до школы №175. На видеозаписях видно, как Галявиев шел к зданию с ружьем на плече. Он даже махал прохожим, но никто не попытался его остановить.

Позже МВД Татарстана пояснило, что сообщений от очевидцев по этому поводу в дежурную часть не поступало.