Гуляющий с ружьем по улице казанский стрелок попал на видео. Он помахал прохожему оружием

Парень, устроивший нападение на школу №175 в Казани, попал на видео, когда направлялся к учебному заведению. Он свободно шел по улице в маске и нес ружье. В какой-то момент юноша даже помахал им прохожему.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. Никто не остановил подростка.

Еще одно видео было снято уже у входа в здание школы, где Ильназ убил восемь человек. Его жертвами стали четыре мальчика, три девочки и преподаватель. На записи можно видеть, что подросток устраивает взрыв на крыльце учебного заведения.

В настоящее время стрелок задержан. По данным МВД Татарстана, он действовал в одиночку. Четыре года назад юноша окончил эту гимназию. Все обстоятельства и мотивы стрелка выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.