В Мурманской области пьяный мужчина поджег жену на Масленицу

Мужчина в нетрезвом состоянии поругался с женой и решил поджечь ее во время масленичных гуляний.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта. Как сообщил портал «Регион Online», пара распивала спиртные напитки, когда началась ссора на почве ревности. Мужчина начал припоминать возлюбленной старые обиды и искать все новые поводы для ревности. После этого мужчина облил ее уайт-спиритом и поджег.

Когда у его пары загорелись волосы и лицо, он передумал поджигать женщину и принялся ее тушить. В итоге пострадавшая попала в больницу с ожогами 3% тела.

Медики сообщили о происшествии в полицию. Ревнивца уже арестовали, он признался в содеянном. Ранее его уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что житель Кунгура жестоко расправился со своей любовницей из-за мобильного телефона. Женщина нечаянно его разбила, из-за чего мужчина вылил на нее растворитель и поджег. За это его приговорили к шестнадцати месяцам колонии строгого режима.