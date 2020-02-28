Мужчина облил любовницу растворителем и поджег. Все из-за разбитого телефона

Житель Кунгура жестоко расправился со своей любовницей из-за мобильного телефона. Женщина нечаянно его разбила и поплатилась за это здоровьем. Преступник получил реальный срок.

Как сказано на сайте управления МВД по Пермскому краю, случай произошел в августе 2019 года. Мужчина вместе с девушкой выпивали у знакомой. Когда ее возлюбленная разбила гаджет, между ними началась ссора. В какой-то момент мужчина вылил на голову, спину и левую руку женщины растворитель. После этого он поджег ее.

Когда волосы и одежда жительницы Кунгура начали гореть, то ее «благоверный» попытался руками и водой потушить огонь. В итоге девушка получила тяжелые ожоги. В каком состоянии она находится сейчас, не уточняется.

По факту случившегося открыли уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Нападавшего признали виновным. Он получил один год и четыре месяца колонии строгого режима.