В Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об истязании пятилетнего мальчика в частном детском саду на западе Москвы. Продолжается прокурорская проверка.

«По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в отношении 32-летней женщины — заместителя директора учреждения возбуждено уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и статье истязание, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщило РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу столичного надзорного ведомства

Ранее прокуратура региона провела проверку после ряда публикаций в СМИ о получении пятилетним мальчиком травм и истязании в частном детском саду на улице Гвардейской. Травмы у ребенка подтвердились.

Также в ведомстве сообщили, что прокуроры выявили ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.