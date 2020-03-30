В Москве дагестанец избил и покусал полицейского

Сотрудника ОМВД Москвы по Алтуфьевскому району побил и покусал пьяный уроженец Республики Дагестан.

Вечером 28 марта в службу «02» позвонили сообщить о драке в общественном месте на улице Бибиревской около дома 17. Наряд полиции прибыл на место и собирался задержать нарушителей порядка.

Но это оказалось сделать не так просто. Один из-задержанных, 20-летний М. Т. Алиев из Дагестана, оказал сопротивление. Он вел себя агрессивно, начал избивать полицейского, нанес ему несколько ударов по голове. Он также укусил его за бедро. По информации полиции, задержанный был пьяным.

Пострадавший полицейский, который оказался командиром отряда, прапорщиком С.С. Рыкуновым, обратился в больницу с ушибами мягких тканей лица, ссадинами головы, шеи, левого бедра.

Ранее в Одессе произошла драка из-за того, что водитель наклеил портрет Сталина на лобовое стекло.