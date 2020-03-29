Одесситы устроили драку из-за портрета Сталина на машине

Поклонник Иосифа Сталина разместил наклейку с вождем на своем авто, причем прямо на водительское стекло. Такой жест не понравился местным активистам. Долго выясняли, кто прав. В итоге спор закончился дракой.

Все происходило в Одессе. Молодой человек не захотел снимать портрет Сталина с авто, в итоге недовольным жителями пришлось вызывать полицию. Пока та ехала, защищать владельца машины принялись его друзья и прохожие. Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

Завязалась драка. По информации агентства, один из активистов даже достал оружие и пытался успокоить толпу. «Так как их было 15, а нас только двое, я вынужден был выстрелить в воздух, после этого сотрудникам полиции удалось их успокоить», — рассказал парень.

Прибывшая полиция разняла больше 20 человек. Чтобы как-то унять конфликтующих, в ход пошел слезоточивый газ. Виновника задержали. Против него завели уголовное дело. Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает какую либо пропаганду подобной советской символики.