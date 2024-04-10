Криминал 10 апреля 2024, 01:04 В Красноярске экс-замначальника КрасЖД приговорили к шести годам колонии за взятки Экс-замначальника КрасЖД получил шесть лет и 35,7 млн рублей штрафа за взятки Unsplash

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Бывшего заместителя начальника Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог Андрея Власова осудили за взятки при заключении контрактов на строительство, оштрафовав на 35 миллионов рублей и отправив в колонию на шесть лет. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Красноярске Центральный районный суд признал его виновным по статье о получении взяток в особо крупном размере, приговорив к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 35,7 миллиона рублей.

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По данным следствия, в Иркутске в период с 2016 по 2018 год подсудимый договорился о сотрудничестве с директором одной из коммерческих организаций. За это он получил от бизнесмена взятку в виде денег, стройматериалов и электрооборудования на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Власов же поспособствовал заключению подрядных договоров на строительство с нужными компаниями, причем их стоимость превысила 380 миллионов рублей. Кроме того, при его участии была погашена кредиторская задолженность на 91 миллион рублей.

В 2020 году он получил взятку уже в Красноярске. Местный бизнесмен передал ему автомобиль с дополнительными услугами, чья общая стоимость превысила 14 миллионов рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Москве арестовали по делу о взятке в особо крупном размере директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова.