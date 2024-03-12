Криминал 12 марта 2024, 02:07 В Клину осудили предпринимательницу за хищение «сиротских» 32 млн рублей Предпринимательница получила шесть лет тюрьмы за хищение бюджетных денег в Клину РИА «Новости»

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Суд в Клину приговорил индивидуальную предпринимательницу к шести годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Она признана судом виновной в совершении 46 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы», — уточнило ведомство.

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По данным следствия и суда, в период с 2017 по 2021 годы она вместе со своими двумя подельниками разработала преступную схему по систематическому хищению бюджетных денег. В сговоре также участвовал директор МКУ «Центр проведения торгов» города Клин.

Осужденная и ее соучастники фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки, а затем завышали стоимость квартир, которые муниципальное образование приобретало в рамках госпрограммы «Жилище». Средства на покупку жилья сиротам выделяло подмосковное правительство.

Злоумышленники похитили около 32 миллионов рублей при заключении 46 муниципальных контрактов. Предпринимательница будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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