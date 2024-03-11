Криминал 11 марта 2024, 16:35 Мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство таксиста в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге Октябрьский райсуд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который убил таксиста. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Правоохранители выяснили все детали преступления в момент, когда мужчина отбывал наказание в колонии за нападение на женщину. По данным следствия, летом 2017 года подсудимый поссорился с таксистом, после чего напал на него.

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Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался.