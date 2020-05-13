В Хабаровске ФСБ задержала исламского экстремиста

В Хабаровске сотрудники местного управления ФСБ арестовали 26-летнего приверженца радикальных течений ислама. В интернете он призывал совершать теракты и оправдывал терроризм.

«В апреле 2020 года сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Молодой человек переехал в Хабаровск на заработки в сентябре прошлого года. Он поддался влиянию радикальных учений ислама и феврале этого года даже публиковал посты в Telegram в интересах международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В этих публикациях задержанный просил помочь террористам финансово и оправдывал войну «с врагами ислама».

По факту задержания заведено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее сообщалось, что террористы нашли способ использовать пандемию в своих целях. Они называют ее наказанием для «крестоносцев» и призывают своих последователей укрепить позиции в западных странах.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.