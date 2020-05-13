В Хабаровске ФСБ задержала исламского экстремиста
«В апреле 2020 года сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Молодой человек переехал в Хабаровск на заработки в сентябре прошлого года. Он поддался влиянию радикальных учений ислама и феврале этого года даже публиковал посты в Telegram в интересах международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В этих публикациях задержанный просил помочь террористам финансово и оправдывал войну «с врагами ислама».
По факту задержания заведено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее сообщалось, что террористы нашли способ использовать пандемию в своих целях. Они называют ее наказанием для «крестоносцев» и призывают своих последователей укрепить позиции в западных странах.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.