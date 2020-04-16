Наказание для «крестоносцев». Как террористы видят пандемию коронавируса
Наказание для «крестоносцев»
В то время как «Исламское государство»* говорит своим последователям организовывать атаки на ослабленные и занятые борьбой с вирусом страны, движение «Талибан»** опубликовало снимки собственных групп здравоохранения, пишет The Guardian. По словам экспертов, обсуждение пандемии активно развилось внутри самих экстремистских организаций. Дело в том, что появилось больше информации о вирусе и масштабах бедствия.
Изначально ИГ* освещало новости о COVID-19 в своем еженедельном журнале «Ан-Наба», описывая вирус как наказание для «крестоносцев». Создатели материалов призывали наносить удары по западным странам, пока они страдают от пандемии. Но в более поздних статьях отмечается, что мусульманам было бы неправильно верить в избавление от болезни именно их.
Хотя издание по-прежнему обвиняет США в волне атеизма и аморальности, которые якобы спровоцировали наказание в виде пандемии, один из авторов журнала «Ан-Наба» подчеркнул, что в прошлом подобные вспышки обрушивались как на верующих, так и на немусульман.
«Они говорят, что пандемия — определенно воля Божья, но цели ее неясны, поэтому мусульманам нужно покаяться и принять меры, чтобы не заразиться и не передать [вирус]», — заявил Айменн Джавад Аль-Тамими, который занимается исследованиями экстремизма в Университета Джорджа Вашингтона.
ИГ* выпускает различные рекомендации по охране здоровья для членов организации, а также для своих сторонников. Группировка рекомендовала последователям не выезжать в западные страны для совершения нападений. Однако отметила, что те, кто уже там находится, должны действовать.
«Следствие грехов»
Другой стратегии придерживается «Аль-Каида»***. На прошлой неделе она опубликовала шесть страниц советов и комментариев, касающихся COVID-19. В организации утверждают, что, хотя вирус бросил «мрачную, болезненную тень на весь мир», появление пандемии в мусульманском мире стало следствием «наших собственных грехов, непристойности и морального разложения. [Эти грехи] широко распространены в мусульманских странах».
«Есть опасения, что коронавирусный кризис может дать исламским боевикам возможность заручиться поддержкой людей, поскольку коррумпированные, неэффективные и плохо обеспеченные ресурсами правительства по всей Африке и Ближнему Востоку не могут обеспечить адекватный уход за и без того потерявшим доверие населением», — отмечает The Guardian.
Беженцы и заключенные — и так уязвимые перед вербовкой экстремистов — оказались особенно подвержены заболеванию.
«Слабость сверхдержав»
В Сомали радикальная исламистская группировка «Аш-Шабааб»**** две недели назад провела срочную встречу для обсуждения угрозы эпидемии. На совещании высокопоставленные командиры решили попросить мусульман принять меры предосторожности против этого заболевания.
«Аш-Шабааб»**** возложила ответственность за пандемию на «силы крестоносцев», вторгшиеся в страну, а также на государства, которые их поддерживают. Лидер организации заявил, что группировка радуется страданиям США и их европейских союзников.
«Коронавирус раскрыл слабость тех, кто утверждал, что является сверхдержавами. Речь о таких странах, как США, Франция, Италия, Германия и Великобритания», — заявил старший командир группировки «Аш-Шабааб»**** Фуад Мохамед Халаф.
Прекратить боевые действия
В Афганистане талибы заявили, что будут содействовать любой гуманитарной организации, которая помогает жертвам вируса или пытается остановить его распространение. А в некоторых частях страны предложили сотрудничать с местными властями.
«Если, не дай Бог, вспышка [коронавируса] случится в районе, где мы контролируем ситуацию, мы можем прекратить боевые действия в этом районе», — заявил агентству Associated Press представитель талибов Забихулла Муджахед.
Они же выпустили видеоролики о дезинфекции и фотографии своих бойцов, раздающих маски и мыло.
Грядет всплеск экстремизма?
По мнению некоторых экспертов, пандемия может подорвать все международные усилия по борьбе с экстремизмом. «Почти наверняка правда, что COVID-19 подорвет усилия по обеспечению внутренней безопасности, а также международное сотрудничество в борьбе с ИГ*, что позволит джихадистам активнее готовить теракты», — заявили в Международной кризисной группе.
Хотя аналитики говорят, что еще слишком рано указывать на конкретные нападения боевиков, эксплуатирующих коронавирус, в конце марта экстремисты предприняли самое смертоносное нападение на военных Чада — участника растущих усилий Африки в борьбе с терроризмом. Погибли по меньшей мере 92 солдата возле границы Чада с Нигерией и Нигером.
Группировка на севере Мозамбика в последние недели также совершила серию нападений беспрецедентного масштаба, тогда как во вторник в ходе перестрелки в центре Каира были убиты полицейский и семь подозреваемых боевиков. В Ираке в последнюю неделю также наблюдается всплеск атак ИГ*.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России;
**«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России;
***«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России;
****«Аш-Шабааб» — радикальная исламистская группировка, запрещенная в России.