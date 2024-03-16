Криминал 16 марта 2024, 02:48 В Дагестане отец погибшего в ДТП ребенка застрелил виновного водителя СК: отец сбитого насмерть ребенка застрелил подсудимого и адвоката в Дагестане РИА «Новости»

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Полицейские задержали жителя села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, который после приговора по делу о гибели его сына в ДТП застрелил подсудимого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РД.

По версии следствия, 15 марта после оглашения приговора Ногайского районного суда, когда осужденный и его адвокат выходили на автостоянку, потерпевший по делу начал стрелять в них из пистолета.

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В результате осужденный и его защитник получили смертельные ранения. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Baza, в Ногайском районном суде рассматривалось дело о смертельном ДТП. Водитель сбил 15-летнего подростка, которые ехал на мопеде. Мальчик погиб, виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы. Отец остался недоволен решением суда в отношении виновного в смерти его сына и совершил самосуд.

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