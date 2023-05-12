Криминал 12 мая 2023, 15:50 Житель Омска убил приятеля за отказ одолжить ему крупную сумму денег в долг

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Житель Омска застрелил знакомого за отказ одолжить ему полмиллиона рублей. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по области.

По версии следствия, осенью прошлого года мужчина заложил автомобиль своей дочери, чтобы решить финансовые проблемы. За помощью он обратился к своему школьному приятелю и попросил денег в долг.

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Местный житель отказал, после чего подозреваемый выстрелил в потерпевшего и вынес из его дома ювелирные украшения и деньги.