Житель Екатеринбурга дрался и кидался камнями в скорую. Видео

Мужчина начал скандалить с медиками скорой помощи, которые приехали по вызову. В итоге словесный конфликт вылился в разбитое камнем стекло. Дебошира задержала полиция, а СК попросил предоставить материалы дела для дальнейшего разбирательства.

Конфликт между мужчиной и фельдшерами скорой произошел 28 апреля на улице Амундсена в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина разбил стекло машины скорой помощи, бросая в автомобиль камни. Перед этим он подрался с местным жителем, родственники которого и вызвали врачей. Когда медики прибыли, мужчина начал выяснять отношения уже с ними, пишет портал Е1.

«Дебошир задержан и доставлен для разбирательства в дежурную часть», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Теперь делом займется областное управление СК. Следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины произошедшего в Екатеринбурге.

«Следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего осуществления проверочных мероприятий в органы СКР», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Пока делом нападения на скорую занимаются сотрудники полиции.