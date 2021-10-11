Уволенный после смерти ученика директор школы в Махачкале попал в больницу

Директор школы № 51 в Махачкале, где сегодня во время драки был убит девятиклассник, госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Дагестана.

Сейчас он находится в республиканской клинической больнице. Ранее директор и его заместитель стали фигурантами дела о халатности. Оба уже уволены из школы.

Также уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, которое оказывало услуги по охране учебного заведения.

По словам уполномоченного при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марины Ежовой, в Дагестане многие молодые люди воспринимают агрессию как признак мужественности. По мнению омбудсмена, родители и другие взрослые должны осуждать молодежь за агрессию, а не закрывать на это глаза. Ежова уточнила, что подросток, который был задержан по подозрению в убийстве одноклассника, часто менял школы, у него был сложный характер.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе он рассказал, что купил нож не так давно, потому что «он есть у всех». Мать погибшего школьника находится в больнице.