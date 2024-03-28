Криминал 28 марта 2024, 01:17 Утопившего сына знакомых в тазу ставропольца арестовали Суд в Ставрополе арестовал мужчину, утопившего пятилетнего ребенка в тазу Telegram-канал судов Ставропольского края

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Ленинский суд арестовал жителя Ставрополья, который жестоко расправился с пятилетним ребенком своих знакомых. Он утопил мальчика в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

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По данным следствия, в ночь убийства подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. Он утопил мальчика, затем поместил тело в полимерный пакет и вынес в мусорный контейнер.

Установлено, что мужчина утопил ребенка в тазу с водой, который находился в ванной. На момент преступления житель Ставрополья был пьян. На допросе он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.