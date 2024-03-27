Криминал 27 марта 2024, 04:02 Ставрополец утопил пятилетнего сына своих знакомых и выбросил тело на свалку Пьяный мужчина утопил ребенка своих знакомых в тазике с водой в Ставрополе

Читать 360tv в

Житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка, а потом выбросил его тело в мусорный бак. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Правоохранители получили сообщение о преступлении в понедельник, 25 марта. Они выяснили, что подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. В ночь с 20 на 21 марта мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил мальчика. После убийства он вынес тело в мусорный контейнер.

Реклама

По данным СК, подозреваемый утопил ребенка в тазу с водой, который стоял в ванной. Следователи возбудили уголовное дело. Ставропольца задержали, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.

В декабре 2022 года жительница Екатеринбурга задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь поясом от халата. Судмедэкспертиза признала женщину невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение.