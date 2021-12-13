Молодой человек, который устроил самоподрыв на территории Серпуховского женского монастыря, скончался от потери крови. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

UPD Позже стало известно, что нападавший выжил

«По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что бывший гимназист также мог иметь при себе взрывчатку, его осмотрят саперы.

Другой источник агентства заявил, что молодой человек принес с собой похожее на мачете холодное оружие. Якобы выпускник православной гимназии хотел устроить нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе в учебное заведение.

Источник РИА «Новости» в Московском патриархате также заявил о гибели молодого человека.

Утром 13 декабря на территорию Серпуховского женского монастыря зашел бывший воспитанник гимназии, которая находится на территории монастыря. С собой он взял самодельное взрывное устройство, оно сработало. По одним данным, пострадал сам виновник случившегося и один подросток, по другим — восемь человек, включая его.

Агентство написало, что на такие действия молодой человек пошел из-за конфликта с учителями и бывшими товарищами.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что бывший воспитанник гимназии увлекался компьютерными играми, в частности шутерами.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сказано на сайте ведомства.