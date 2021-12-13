Устроившим взрыв в Серпуховском монастыре оказался выпускник православной гимназии

В полиции сообщили, что взрыв в Серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии. Он устроил самоподрыв.

«Сегодня, в 08:24, в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв», — рассказали полицейские агентству «Интерфакс».

По информации источника агентства, подрывник остался жив, его увезли в больницу и смогли реанимировать. Сейчас он находится в медицинском учреждении, опросить его не позволяют врачи. Ранее в СМИ была информация о том, что юноша скончался.

Точное число пострадавших после взрыва уточняется. Очевидец сообщал о том, что травмы получили семь человек. Сейчас преподавателей и учеников вывели из здания.

О том, что в Серпуховском монастыре произошел взрыв, стало известно утром 13 декабря. Мужчина активировал самодельное взрывное устройство на входе в здание. На место происшествия выехали криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области.