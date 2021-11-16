Устроившего стрельбу в школе Казани Галявиева признали вменяемым

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, расстрелявшего людей в гимназии № 175 в Казани, вменяемым. Об этом газете «Коммерсант» сообщил адвокат обвиняемого Владимир Богдан.

Он рассказал, что вторая психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели в Санкт-Петербурге, показала вменяемость Галявиева. Таким образом, получается, что его можно привлечь к уголовной ответственности.

Адвокат отметил, что после того, как обвиняемый утратил статус невменяемого, он подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов, делом теперь занимается защитник по назначению. Богдан не исключил, что Галявиев принял это решение не совсем добровольно, юрист намерен в суде обжаловать действия следствия. Он считает, что его клиент лишился фактически права на защиту.

Ильназ Галявиев 11 мая пришел в гимназию № 175, где-то когда-то учился, и открыл огонь по находящимся там сотрудникам и ученикам. Его жертвами стали девять человек.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно заявил, что стрелок тщательно готовился к нападению.