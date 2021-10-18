«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев, который устроил бойню в местной школе, сейчас находится в петербургском СИЗО «Кресты». Трагедия, которую он устроил, тем временем продолжает обрастать все новыми подробностями. Выяснилось, что 19-летний молодой человек учинил расстрел не просто под воздействием момента: он тщательно готовился к нападению и планировал его.

Как рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, выводы о детальной подготовке преступления специалисты сделали после нескольких экспертиз. Удалось обнаружить картечь использованных патронов, проведены проверки мобильных устройств Галявиева и интернет-ресурсов, которые он посещал.

«Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Пока срок содержания под стражей для Ильназа Галявиева продлен до 11 января. Предположительно, до возвращения его в петербургские «Кресты» ему провели еще одну психолого-психиатрическую экспертизу. Первая, которая проводилась в Центре Сербского, показала его невменяемость на момент преступления. Но в СК уточнили, что процедура еще не закончена.