Устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн» арестовали на 2 месяца | 360°

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Устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн» арестовали на 2 месяца

Суд арестовал устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн»

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Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу Дмитрия Свиридова. Мужчина устроил стрельбу в московском клубе «16 тонн» и ранил охранника из охотничьего ружья.

Следователь передал в суд ходатайство о заключении нападавшего под стражу. В ходе рассмотрения дела запрос удовлетворили. Как заявили в Пресненским районном суде, его арестовали до 26 ноября 2022 года.

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Во время посещения клуба у 58-летнего мужчины возник конфликт с барменами и официантами. Сначала пьяному посетителю делали замечания, а затем попросили уйти из заведения. Он решил отомстить, вернувшись в клуб с ружьем. Мужчина открыл огонь по охраннику, но вскоре его задержали. Пострадавшего доставили в больницу с раной в правой ноге. Он находится под наблюдением медиков.

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Столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Расследование взяла на контроль прокуратура города. На заседании суда обвиняемый свою вину не признал. Он просил судью отправить его под домашний арест. Все обстоятельства нападения продолжают выяснять.

Москва

Суд

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