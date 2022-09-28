Устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн» арестовали на 2 месяца | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 02:46 Поделиться Telegram

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Viber Устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн» арестовали на 2 месяца Суд арестовал устроившего стрельбу в московском клубе «16 тонн»

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Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу Дмитрия Свиридова. Мужчина устроил стрельбу в московском клубе «16 тонн» и ранил охранника из охотничьего ружья.

Следователь передал в суд ходатайство о заключении нападавшего под стражу. В ходе рассмотрения дела запрос удовлетворили. Как заявили в Пресненским районном суде, его арестовали до 26 ноября 2022 года.

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Во время посещения клуба у 58-летнего мужчины возник конфликт с барменами и официантами. Сначала пьяному посетителю делали замечания, а затем попросили уйти из заведения. Он решил отомстить, вернувшись в клуб с ружьем. Мужчина открыл огонь по охраннику, но вскоре его задержали. Пострадавшего доставили в больницу с раной в правой ноге. Он находится под наблюдением медиков.

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Столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Расследование взяла на контроль прокуратура города. На заседании суда обвиняемый свою вину не признал. Он просил судью отправить его под домашний арест. Все обстоятельства нападения продолжают выяснять.

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