Устроивший стрельбу в московском клубе «16 тонн» пьяный мужчина попал под уголовное дело | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 21:30 Поделиться Telegram

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Viber Устроивший стрельбу в московском клубе «16 тонн» пьяный мужчина попал под уголовное дело СК Москвы завел дело о покушении на убийство после стрельбы в клубе «16 тонн» Прокуратура Москвы

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Ранивший из охотничьего ружья охранника московского клуба «16 тонн» нетрезвый посетитель стал подозреваемым по уголовному делу о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

По данным ведомства, пьяный посетитель не менее трех раз выстрелил в сотрудника клуба из принесенного с собой охотничьего ружья. Увидев, что охранник получил ранение, мужчина сбежал. Его оперативно задержали сотрудники полиции. В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос к следователю.

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Прокуратура Москвы уточнила, что изначально конфликт у посетителя возник с барменами и официантами. Пьяному мужчине сотрудники несколько раз сделали замечание, пока в конце концов не попросили его покинуть помещение клуба.

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Раздосадованный клиент решил отомстить. Он съездил домой за ружьем и вернулся в клуб, где начал стрелять в охранника, который получил ранение правой ноги. Пострадавшего доставили в больницу. Вооруженного дебошира задержали.

В прокуратуре подчеркнули, что на подозреваемого зарегистрированы также газовый револьвер и пистолет, относящийся к огнестрельному оружию ограниченного поражения.

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