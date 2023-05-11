Эксклюзив 11 мая 2023, 14:25 Устроившего смертельную стрельбу в суде Новокузнецка приговорили к пожизненному сроку Застрелившему пристава «новокузнецкого стрелка» Пакалова приговорили к пожизненному сроку

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Открывшего стрельбу в здании мирового суда Новокузнецка в январе 2020 года Артема Пакалова приговорили к пожизненному заключению. В ходе нападения мужчина убил пристава и ранил свидетельницу по своему делу. Приговор «стрелку» вынес Кемеровский областной суд.

Согласно материалам дела, пристав погиб, когда пытался не пропустить пришедшего в суд с оружием Пакалова. Обвиняемый выстрелил сотруднику ведомства в живот и отправился по кабинетам. В одном из помещений он нашел женщину, проходившую свидетельницей по его делу, и ранил ее.

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Пакалова задержали сотрудники Росгвардии, которые вызвали медиков. Пристав скончался по дороге в больницу, пострадавшую женщину прооперировали. Задержанного стрелка отправили в Следственный изолятор.

По данным СМИ, Артем Пакалов судился с соседями из Села Куртуково. Конфликт продолжался много лет. Но обернулся тем, что старший сын сбил подсудимого на своей машине, посчитав, что тот хочет помешать ему проехать. В ответ Пакалов разбил стекло автомобиля шуруповертом. Отец молодого водителя в качестве мести экскаватором снес гараж и ворота дома подсудимого.

В результате конфликтующие стороны начали судиться. Пакалов проходил по делу как потерпевший. Но в один из дней заседания он пришел в суд с ружьем.