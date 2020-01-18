«Кровь на их руках». Стрелок из Новокузнецка объяснил нападение на суд

«Беспредел в том, что так ко мне относились. Я был потерпевшим, а судили меня. Судили, издевались надо мной, подавали иски, привлекали к уголовной ответственности незаконно, административной. Все документы фальсифицировались. Она просто покупала судей, прокуроров. Кровь на их руках», — объяснил Пакалов «360».

По словам мужчины, за полторы года он «прошел через ад». Причем Пакалов утверждает, что говорил правоохранителям о том, что близок к «точке кипения» и возможна «трагическая ситуация».

«На меня оказывалось такое давление, что я, являясь потерпевшим, отказался от материального ущерба, от привлечения к уголовной ответственности, заявил, что я хочу примириться. Они сфабриковали. В четверг они сказали: „Мы тебя посадим, за такое преступление тебя изобьют и опустят в тюрьме“», — добавил Пакалов.

Мужчина намерен добиться справедливости и объявил голодовку. По его словам, последний раз он ел 15 января. Голодовку Пакалов намерен держать до смерти.

Утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел в суд Новокузнецка, где выстрелил в пристава. После этого он прошел в кабинет и открыл огонь по женщине, дававшей свидетельские показания. Мужчина от полученные травм скончался, женщина выжила, но попала в больницу.

Пакалова задержали сотрудники Росгвардии. В этот день суд должен был рассмотреть дело о повреждении гаражей Пакалова трактором соседей.