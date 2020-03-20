Устроившего резню у суда в Первоуральске мужчину отправили в СИЗО

Вячеслав Попов взят под арест на два месяца. Он обвиняется в убийстве супруги и попытке убийства еще двух человек. Кровавая резня произошла у суда Первоуральска 18 марта.

В среду мировой суд Первоуральска должен был рассматривать иск о побоях. Его подала местная жительница против своего супруга. Однако до заседания дело так и не дошло. Около здания суда 37-летний Вячеслав Попов напал с ножом на свою жену, он ударил ее в лицо и шею.

Женщина бросилась за помощью к судебному приставу и одному из посетителей. Они пытались ее защитить, но тоже оказались ранены. Женщина умерла еще до приезда скорой. Пристав находится в больнице.

Нападавшего вскоре задержали. Он прятался в квартире мамы. У него и раньше были проблемы с законом. В 2008 году его судили за причинение тяжких телесных повреждений.

«Убитая была 1993 года рождения. У нее остались трое детей. За побои ее мужу грозил штраф пять тысяч рублей», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам мужчины, он пошел на убийство из ревности. Попов считал, жена ему изменяет. Он заявил следователям, что «с предателями по-другому нельзя».