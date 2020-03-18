Убийство на пороге суда. Уралец зарезал жену, которая пыталась спастись от побоев

Сегодня в суде Первоуральска должны были рассматривать дело о домашнем насилии — мужчина систематически избивал свою жену. Она подала в суд, надеясь на то, что государство сможет ее защитить. Но прямо перед зданием суда ответчик напал на жену с ножом. «360» рассказывает подробности этой истории.

В Мировом суде Первоуральска мужчина напал с ножом на свою жену, которая подала против него иск о побоях. Помимо супруги, 37-летний Вячеслав Попов ранил судебного пристава и одного из посетителей, после чего скрылся. Женщина скончалась на месте еще до приезда скорой, пристав находится в больнице.

В суде подтвердили, что погибшая была потерпевшей в деле о побоях, которое должно было рассматриваться на заседании. Супруги прибыли в суд по отдельности, но зайти в здание не успели — когда Попов увидел жену на улице, он набросился на нее с ножом и несколько раз ударил в шею и лицо.

Женщина бросилась в здание суда, чтобы попросить о помощи, а дежуривший у входа пристав вместе с одним из посетителей пытался ее защитить. У них серьезных травм нет, только изрезаны руки.

Подозреваемый в убийстве жены и нападении на еще двоих людей Вячеслав Попов

При этом Вячеслав Попов уже имел проблемы с законом: в 2008 году его судили за причинение тяжких телесных повреждений. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Убитая была 1993 года рождения. У нее остались трое детей. За побои ее мужу грозил штраф пять тысяч рублей», — добавил он.

Издание Lifе отметило, что погибшая тоже привлекалась к уголовной ответственности — за мошенничество и побои.

Задержан по горячим следам

Попова вскоре задержали по горячим следам, он скрывался в квартире у своей матери. «Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР», — заявили в пресс-службе.

Позже мужчина рассказал, что совершил убийство якобы на почве ревности. «Он заподозрил свою возлюбленную в неверности, что и могло послужить основной причиной его жестокого поступка. Более того, он сказал сыщикам, что с предателями по-другому нельзя», — рассказал Валерий Горелых.

При этом сосед Вячеслава Попова рассказал о том, что тот был «спокойным нормальным парнем», хоть и попал в тюрьму «по молодости». Мужчина добавил, что «исключительно положительно» может описать своего соседа, убившего жену.

Сейчас управление СК по Свердловской области завело на Попова уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.