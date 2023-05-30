Криминал 30 мая 2023, 04:28 Уроженец Таджикистана попытался изнасиловать девочку в московском подъезде В Москве задержали пытавшегося изнасиловать ребенка уроженца Таджикистана РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов в столице задержали уроженца Таджикистана, попытавшегося надругаться над маленькой девочкой. Об этом Lenta.ru сообщила пресс-служба московского управления СК РФ.

Как выяснило следствие, 19-летний парень увидел девочку на улице и начал ее преследовать. Вместе с ней он зашел в подъезд жилого здания, находящегося в Новой Москве. Там подозреваемый напал на ребенка и попытался изнасиловать.

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Однако преступление ему не удалось совершить, потому что ребенок начал активно сопротивляться и кричать. Жители дома оперативно отреагировали на крики и вызвали полицию. Задержанному предъявили обвинение и возбудили уголовное дело. В том числе назначена молекулярно-генетическая экспертиза и другие следственные мероприятия.

Ранее изнасиловавший и убивший восьмилетнюю школьницу житель Тюмени Виталий Бережный получил пожизненный срок. В 2021 году он встретил ребенка на лестничной площадке жилого дома и заманил в арендованную квартиру. Там он надругался над девочкой, а потом убил.