Депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову и его сыну предъявлены обвинения в убийстве. По решению суда оба заключены под стражу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело об убийстве жителя города Артемовский было возбуждено 20 сентября 2003 года. В результате следственных действий, которые прошли при участии ФСБ, была установлена причастность к преступлению Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа.

По данным СМИ, операцию по задержанию Виноградова и его сына провели 13 мая. Им предъявлены обвинения по статье «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК РФ). Березовский районный суд арестовал их на два месяца. В региональном отделении «Единой России» заявили, что членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда.

Накануне стало известно об аресте сына экс-главы Мордовии Алексея Меркушкина. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Бизнесмен был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке улететь из России в Минск.