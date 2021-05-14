Сына экс-главы Мордовии задержали по делу о взятках. Он занимался ЧМ по футболу, а потом ушел в бизнес

Бизнесмена Алексея Меркушкина, сына бывшего главы Мордовии и Самарской области, задержали перед вылетом в Минск. Его подозревают в даче взятки и хищении государственных средств. Показания на Меркушкина-младшего дали еще в 2020 году, но отреагировали только сейчас.

Затянутое дело

Накануне в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск был задержан бизнесмен Алексей Меркушкин, сын бывшего главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина. Предпринимателя собираются обвинить по двум статьям УК: о даче взятки и хищении в особо крупном размере. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Алексей Меркушкин в разное время был гендиректором ОАО «Ламзурь С», председателем совета директоров КБ «МордовПромСтройБанк» (МПСБ). Но он занимался не только бизнесом — в 2012 году он занял пост заместителя председателя правительства Мордовии и готовил республику к чемпионату мира по футболу.

Александр Хинштейн занимается делом Меркушкина-младшего довольно давно. В апреле он направлял в Генпрокуратуру обращение с просьбой обратить внимание на то, что предпринимателя планировали задержать еще в 2020 году, но так этого и не сделали.

«Несмотря на прямые показания и улики, полученные следствием в отношении экс-вице-премьера Мордовии, сына бывшего главы республики и Самарской области Алексея Меркушкина, этим материалам не дается хода», — отмечал депутат.

Замаскированная взятка и хищение миллионов

Хинштейн опубликовал свое обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, где раскрываются подробности уголовных дел, в которых фигурирует Меркушкин-младший. По данным депутата, в 2015 году акционеры МПСБ дали взятку управляющему мордовским отделением Центробанка Александру Тренькину, чтобы тот отозвал предписание и проигнорировал невыгодные результаты проверки. Иначе банк мог просто лишиться лицензии.

«Взятка передавалась под видом выкупа у дочери Тренькина А. П. принадлежащих ему 58 349 акций ОАО „Ламзурь“ по заведомо завышенной цене. При рыночной стоимости 40,8 тысячи рублей за акции было заплачено семь миллионов рублей», — говорится в обращении депутата.

Тренькин и другие фигуранты дела рассказали на следствии, что именно Алексей Меркушкин предложил коррупционную схему, он же являлся бенефициаром. При этом у следствия были не только показания пяти человек против бизнесмена, как следует из опубликованных документов, но и «иные доказательства, включающие материалы оперативно-разыскных мероприятий».

В феврале 2021 года было решено, что Меркушкина-младшего необходимо задержать. Об этом сообщили первому заместителю председателя СК России, который, по данным Хинштейна, докладную отклонил и не дал делу ход. В коррупционной схеме якобы участвовала и родная тетя Меркушкина-младшего, которая также не была ни задержана, ни даже допрошена.

Второе уголовное дело — о хищении — на Меркушкина завели из-за событий 2017 года. Тогда сын бывшего главы республики, будучи зампредом правительства региона, занимался программой «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия». Предприниматель, по версии следствия, купил за счет бюджета выставочный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене. Продавцом был МПСБ, в котором у Меркушкина была доля. Ущерб бюджету региона оценили почти в 220 миллионов рублей.

«Откровенное нежелание следствия привлекать к уголовной ответственности лицо, ранее занимавшее высокую государственную должность, противоречит проводимой антикоррупционной государственной политике и подрывает принцип неотвратимости наказания», — заключил Хинштейн в своем обращении.