Уральский школьник напал на учительницу с молотком

Девятиклассник из Екатеринбурга напал на свою учительницу. Он пробил ей голову молотком. Женщину госпитализировали.

Как сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП произошло с сотрудницей школы № 24. Мальчик подкараулил преподавателя около ее дома и ударил молотком по голове. С травмой головы 54-летнюю учительницу русского языка и литературы доставили в больницу. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «360» факт случившегося.

«В настоящее время сотрудники полиции МВД России по городу Екатеринбургу проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства произошедшего. В самое ближайшее время органы внутренних дел передадут материалы в региональный Следственный комитет, так как нападавший является совершеннолетним», — заявил Горелых.

Тем временем прокуратура Кировского района Екатеринбурга также начала проверку.

«Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не стоял. В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Ura.ru написал, что нападение может быть связано с оценками подростка за полугодие.

Ранее стало известно, что директор Забайкальской школы жестко обращалась с учениками. Они била их книжками по голове, дергала за волосы и за уши.