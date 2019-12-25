Директор Забайкальской школы избил книгой учеников на уроке литературы

Урок с неподобающими методами воспитания прошел еще в январе этого года. В ходе проверки против директора школы завели уголовное дело. Женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних педагогом, соединенном с жестоким обращением с детьми.

Несмотря на то, что директор школы стала фигурантом уголовного дела местное управление образования не стало отстранять ее от работы. После того как прокуратура внесла представление, женщина уволилась по собственному желанию.

Сегодня стало известно, что районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора. Ей предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в силу.