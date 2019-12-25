25 декабря 2019, 13:23
Директор Забайкальской школы избил книгой учеников на уроке литературы
Урок русской литературы в Забайкальской школе перерос в избиение пятиклассников книгой. Рукоприкладством занималась директор школы, которая вела занятие. Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, женщина дергала пятерых мальчиков за волосы и уши, била книгой по голове и животу, толкала, заставила стоять на протяжении всего урока.
Урок с неподобающими методами воспитания прошел еще в январе этого года. В ходе проверки против директора школы завели уголовное дело. Женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних педагогом, соединенном с жестоким обращением с детьми.
Несмотря на то, что директор школы стала фигурантом уголовного дела местное управление образования не стало отстранять ее от работы. После того как прокуратура внесла представление, женщина уволилась по собственному желанию.
Сегодня стало известно, что районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора. Ей предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в силу.