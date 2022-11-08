Выброшенную с 11-го этажа девочку в Москве обнаружили дворники | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 12:59 Выброшенную с 11-го этажа девочку в Москве обнаружили дворники Появилось видео с места, где мать выкинула ребенка из окна многоэтажки в Москве

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Место обнаружения маленькой девочки, которую мать выкинула из окна 11-го этажа, сняли на видео. ЧП произошло 8 ноября в Сумском проезде на юге Москвы. Жители дома сообщили, что ребенка обнаружили дворники. На место вызвали полицию и экстренные службы.

По данным регионального ГСУ СК РФ, мать девочки находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса. По предварительной информации, она сама выбросила дочь на улицу. В квартире при этом был включен газ. Его перекрыли сотрудники аварийно-спасательной службы.

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Ребенка доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи. Мать девочки тоже госпитализировали. Когда врачи стабилизируют ее состояние, с ней начнут общаться следователи.

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По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. В настоящее время на месте продолжают работать правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.