Украл 3 тысячи и ударил ножом 35 раз. Житель Новосибирска признался в убийстве 17-летней возлюбленной

В Новосибирске подозреваемый в убийстве своей 17-летней сожительницы дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону. Преступление произошло 7 марта.

«Задержанный на территории города Кемерово 19-летний сожитель девушки был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт», — говорится в тексте.

Следствие полагает, что 7 марта 2021 года между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт. Парень со злости взял нож на кухне, но девушка решила, что он несерьезно. В результате юноша нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею. После этого он перевел с банковской карты погибшей три тысячи рублей на свой счет, забрал ее ноутбук и мобильный телефон. Технику он сдал в ломбард.

Ранее полицейские сообщили, что подозреваемый после преступления уехал в другой город к новой знакомой. До Кемерова он взял такси и попал в ДТП, после чего продолжил путь автостопом — пересел в автомобиль дальнобойщика. Юношу задержали рядом кемеровским ТЦ. В этом правоохранительным органам помогла его знакомая, к которой он ехал.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Молодой человек также дал показания на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается.