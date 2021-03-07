Сожитель убил 17-летнюю девушку в Новосибирске. Он нанес ей 15 ударов ножом

Тело 17-летней Анастасии Ш. с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома по улице Кошурникова в Новосибирске. Девушку мог убить ее 19-летний сожитель.

Труп нашли в Дзержинском районе города 7 марта, сообщили региональном управлении СК.

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве — сожителя погибшей. По версии следствия, после убийства молодой человек забрал у девушки деньги и поехал к своей знакомой в другой город. До Кемерова он взял такси. Подозреваемый попал в ДТП, после чего продолжил путь автостопом — пересел в автомобиль дальнобойщика.

Полицейские установили личность знакомой, к которой направлялся молодой человек. Правоохранители попросили ее назначить молодому человеку встречу рядом с местным ТЦ. Там молодого человека и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого увезли на допрос.

«При расследовании уголовного дела будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канал Life Shot, на теле девушки насчитали 15 ножевых ранений.