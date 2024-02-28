Важное 28 февраля 2024, 09:50 Суд вынес приговор украинскому агенту за попытку купить компоненты к С-300 Пытавшемуся купить секретную деталь для С-300 украинскому агенту дали 11,5 года

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Суд Ростовской области приговорил агента ГУР Украины к 11 годам и шести месяцам тюрьмы за попытку приобрести компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом РИА «Новости» рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Решение Ростовского областного суда о признании виновным в шпионаже агента ГУР Минобороны Украины Сергея Кривицкого вступило в законную силу. Его приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 11 лет и шесть месяцев», — отметили в ЦОС.

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Фигуранта задержали в Ростове-на Дону с поличным, когда он пытался выкупить продукцию военного назначения, которая задействована в зенитно-ракетных комплексах С-300.

Кроме того, Кривицкий причастен к организации поставок аналогичных материалов украинской разведке в ноябре 2019 года. Тогда правоохранители задержали бывшего футболиста Василия Василенко, который в настоящее время находится в исправительной колонии.