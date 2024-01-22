Криминал 22 января 2024, 11:57 Украинский военный в Лимане застрелил двух полицейских и пенсионерку с дочерью Военный Нацгвардии Украины убил двух женщин и двух полицейских в Лимане Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В городе Лимане произошло убийство. Боец Нацгвардии Украины застрелил двух полицейских, пожилую женщину и ее дочь. Его схватили по горячим следам, сообщило Государственное бюро расследований.

Утром 21 января местная жительница позвонила в экстренные службы. Она попросила помощи из-за конфликта с военным. Следственно-оперативная группа полицейских приехала к ней и перестала выходить на связь. Тогда к месту происшествия отправили подкрепление.

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«Правоохранители обнаружили тела двух коллег с огнестрельными ранениями и тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери. По горячим следам военнослужащего Нацгвардии задержали по подозрению в умышленном убийстве», — сообщила пресс-служба.

Мужчину обвинили в умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов. По факту случившегося организовали досудебное расследование.

Преступление произошло в доме лежачей 90-летней пенсионерки, сообщил Telegram-канал Readovka. Солдат не в первый раз явился к ней со скандалом. Сначала он застрелил женщин, а потом полицейских.

В Херсоне украинские солдаты ограбили магазин сотовой связи и попали на запись камеры видеонаблюдения. Они украли 16 смартфонов и деньги.