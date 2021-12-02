Украинских разведчиков задержали в нескольких регионах России

ФСБ сообщила о задержании сотрудников украинских разведывательных служб в нескольких регионах России. Один из них готовил теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передал ТАСС.

Задержаны три агента украинских спецслужб. Двое из них — Зиновий Коваль и его сын Игорь, которые собирали сведения о стратегических объектах на территории России. Они сознались, что были завербованы полковником СБУ Василием Коваликом, который обещал заплатить им за сбор информации 10 тысяч долларов. Третий задержанный — житель Киевской области Александр Цилык 1998 года рождения, который готовил теракт.

Диверсанты намеревались подорвать мачту радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной ГТЭС, как стало известно ФСБ. Один из-задержанных агентов признался, что был завербован ГУР МО Украины и собирался подорвать две самодельные бомбы общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Для подготовки схронов и переправки бомб на территорию РФ он нелегально пересек границу в сопровождении двух офицеров военной разведки. Его задержали с поличным в ходе повторного прибытия в Россию, когда он направлялся к месту преступления.

Все трое задержанных признали вину. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее ФСБ провела операцию против подпольных оружейных мастерских в 21 регионе России.