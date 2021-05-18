Украинская учительница заставила ребенка съесть бумажный самолет и угрожала ножом

Учительница из Львовской области Украины заставила 12-летнего школьника съесть бумажный самолетик на уроке. Очевидцы утверждают, что в этот момент она размахивала перед подростком ножом.

Педагог заявила, что пошутила над школьником, который не понял ее юмора. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть», — рассказал пострадавший подросток.

На этом педагог не остановилась, заметив отсутствие ручки у ученика, женщина достала из сумки нож и грозилась порезать ему пальцы за плохое поведение.

Родители мальчика написали заявление в полицию, местные власти поручили организовать проверку по факту случившегося.

В России учительницу истории школы № 35 в Артеме обвинили в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Претензии в адрес педагога выдвинула мать одной из учениц. Она написала на своей странице в Instagram, что учительница назвала трусами и дезертирами выживших и ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны.