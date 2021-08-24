Украинец попытался вывезти из Крыма более 80 артефактов

Гражданин Украины и попытался вывезти на родину через пропускной пункт «Армянск» 84 ценных крымских артефакта. При себе у него не было декларации и разрешительных документов.

По данным Пятого канала, украинец положил артефакты в багажник своей машины. В числе 84 ценных веще были бронзовые зеркала, браслеты, подвески, клинки и наконечники стрел. После изъятия ценностей их направили на экспертизу, которая подтвердила, что предметы добыты в ходе раскопок.

Также выяснилось, что часть артефактов — это добыча «черных копателей», а часть украдена при легальных раскопках. Самые старые артефакты датируются III веком до нашей эры, самые новые были изготовлены в XIV веке.

Накануне сотрудн6ики ФСБ задержали в России украинца-шпиона. По данным спецслужб, он хотел узнать секретные данные о новейших образцах оружия. Его задержали в Туле с поличным. Как выяснилось, иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.