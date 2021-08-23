Украинца-шпиона задержали в России. Он хотел узнать о секретном оружии

В Туле задержали гражданина Украины, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие гостайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — сообщил в ведомстве.

В ФСБ отметили, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Максимальное наказание по ней составляет 20 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.