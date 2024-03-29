Криминал 29 марта 2024, 22:40 Украинец хотел взорвать больницу в ЛНР по заданию СБУ ФСБ: задержанный в ЛНР шпион планировал взрыв больницы в Луганске РИА «Новости»

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Гражданин Украины, которого задержали в ЛНР, хотел взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

«Мне предложили заложить взрывное устройство. Возле автовокзала в Луганске, в больницу. Да, я понимал, что могут быть жертвы среди мирных», — рассказал злоумышленник на допросе.

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Также он собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории ЛНР.

На территории ЛНР задержали мужчину, который был причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.

Украинский агент в ходе допроса признался в причастности к ракетной атаке на Луганск в мае 2023 года. После удара с ним связался куратор из Службы безопасности Украины и рассказал о жертвах атаки.