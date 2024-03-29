Криминал 29 марта 2024, 20:16 Причастного к ракетным ударам по Луганску украинца задержали в ЛНР ФСБ: причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали

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На территории ЛНР задержали мужчину, который был причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах иностранного государства», — отметили в ведомстве.

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По предварительным данным, житель ЛНР передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации подразделений ВС России, участвовавших в спецоперации. А также докладывал противнику о различных объектах на территории ЛНР.

Задержанный также признал свою причастность к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее стало известно о задержании жителя Алешек, который готовился совершить теракты на территории Херсонской области.