Криминал 18 августа 2023, 14:18 Уголовное завели после нападения на журналистов ВГТРК в Москве СК завел уголовное дело из-за нападения на журналистов ВГТРК в Москве РИА «Новости»

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Следственный комитет открыл уголовное дело по факту нападения в Москве на журналистов телеканала «Россия 24», который входит в состав ВГТРК. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Речь идет о статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Фигурантов дела задержали. Следствие намерено просить об избрании им меры пресечения.

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По данным СК, съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» 17 августа выполняла редакторское задание. В рамках него она снимала сюжет о так называемых профессиональных соседях, которые находились в одной из квартир на Касимовской улице.

Двое мужчин в какой-то момент стали мешать журналистам и применили к съемочной группе физическую силу.

Ранее стало известно, суд рассмотрит дело мужчины, который напал на журналиста ВГТРК в апреле этого года. Случай произошел на Дербеневской набережной Москвы.