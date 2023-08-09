09 августа 2023, 17:07
Напавший на журналиста мужчина предстанет перед судом в Москве
Суд в Москве рассмотрит дело мужчины, напавшего на журналиста ВГТРК во время съемки
Симоновский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 44-летнего мужчины. Его обвинили в воспрепятствовании деятельности журналистов ВГТРК, сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.
По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля 2023 года, когда съемочная группа «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» работала на Дербеневской набережной в Москве.
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По редакционному заданию корреспонденты записывали сюжет об одной из общественных организаций столицы. Обвиняемый, будучи одним из сотрудников фирмы, намеренно мешал работе журналистов и применил физическую силу к одному из них.
Следователи допросили более 15 свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. По результатам их работы дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Мужчина частично признал вину.
Ранее шесть новых уголовных дел возбудили после нападения на журналистку и адвоката в Чечне.
Преступления
Журналистика
Следственный комитет России
Москва 2023
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