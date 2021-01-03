Заполненный кипятком гигантский провал появился в Волжском после прорыва трубы. Видео

Из-за прорыва 600-миллиметровой магистральной трубы горячего водоснабжения в Волжском образовался гигантский провал, заполненный кипятком. В результате пострадали уже трое человек.

Об этом сообщил V1.ru. Издание уточнило, что прорыв произошел на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой. Очевидцы рассказали, что последствия прорыва оказались намного более серьезными, чем показалось на первый взгляд. Кипяток пробил асфальт, и сейчас реки горячей воды, перемешанные с землей и грязью, текут по дороге от перекрестка улицы Мира и Оломоуцкой.

«На пульт дежурного МЧС России по Волгоградской области около 12:30 поступило сообщение о том, что на улице Оломоуцкой произошел прорыв трубы диаметром 600 мм, в результате чего пострадало несколько человек, находящихся в зоне порыва», — отметили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Один из трех пострадавших провалился в яму с кипятком по пояс. Он получил серьезные ожоги нижней части тела и уже госпитализирован. Травмы еще двух не уточняются, их личности устанавливают. В администрации города Волжского отметили, что создали оперативный штаб. Там добавили, что сейчас профильные службы работают на месте аварии и устраняют ЧП.

Точной причины случившегося пока нет, но, по предварительным данным, произошел прорыв трубы. Сейчас в жилых домах отключается подача горячей воды — без этой меры не получится решить проблему с прорывом.

«По данным оперативного штаба, все последствия аварии рассчитывается устранить в течение трех-четырех часов», — уточнили в администрации.