30 мая 2023, 20:13
Уголовное дело возбудили против мужчины, забившего до смерти собаку в Истре
Забившего до смерти собаку знакомой в Истре мужчину доставили в отдел полиции
В Истре 37-летний мужчина избил собаку своей знакомой. Питомец от полученных травм скончался. Как сообщил источник «360», правонарушитель находился в нетрезвом состоянии.
Мужчина избил собаку в подъезде жилого дома на улице Садовой в деревне Черная в Истре. Он нанес пекинесу Боне многочисленные удары руками и ногами. Следы крови еще остались в подъезде. Домашний питомец погиб.
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Оказалось, что собака принадлежала знакомой правонарушителя. В полиции сообщили, что в дежурную часть с заявлением обратилась женщина и сообщила о жестоком обращении с животным.
«Полицейскими предварительно установлено, что знакомый заявительницы <…> нанес многочисленные удары ногами и руками ее собаке. Домашний питомец погиб», — отметили в пресс-службе ведомства.
Правонарушителя доставили в отдел полиции.
В мае в Подмосковье произошло еще одно жестокое убийство животного. Кота по кличке Степан расчленили в микрорайоне Фирсановка в Химках. Останки питомца подбросили под окна его хозяйке.
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