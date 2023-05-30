Эксклюзив 30 мая 2023, 20:13 Уголовное дело возбудили против мужчины, забившего до смерти собаку в Истре Забившего до смерти собаку знакомой в Истре мужчину доставили в отдел полиции

Читать 360tv в

В Истре 37-летний мужчина избил собаку своей знакомой. Питомец от полученных травм скончался. Как сообщил источник «360», правонарушитель находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина избил собаку в подъезде жилого дома на улице Садовой в деревне Черная в Истре. Он нанес пекинесу Боне многочисленные удары руками и ногами. Следы крови еще остались в подъезде. Домашний питомец погиб.

Реклама

Оказалось, что собака принадлежала знакомой правонарушителя. В полиции сообщили, что в дежурную часть с заявлением обратилась женщина и сообщила о жестоком обращении с животным.

«Полицейскими предварительно установлено, что знакомый заявительницы <…> нанес многочисленные удары ногами и руками ее собаке. Домашний питомец погиб», — отметили в пресс-службе ведомства.

Правонарушителя доставили в отдел полиции.

В мае в Подмосковье произошло еще одно жестокое убийство животного. Кота по кличке Степан расчленили в микрорайоне Фирсановка в Химках. Останки питомца подбросили под окна его хозяйке.