Источник: солдат-срочник открыл стрельбу на аэродроме под Воронежем после ссоры с рядовым

Подозреваемый в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор под Воронежем сначала повздорил с рядовым, вместе с которым был в наряде. После этого он открыл огонь по офицеру, водителю и ефрейтору. Об этом «360» сообщил источник в военной части.

«Конфликт у Макарова начался с рядовым, они были вместе в наряде, а уже после он напал на майора Ермолаева и далее он расстрелял майора, водителя и ефрейтора», — рассказал собеседник.

Источник добавил, что солдата, с которым поругался подозреваемый, сейчас допрашивают. Территорию военной части, где произошло ЧП, оцепили. К поискам Макарова подключились более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. В воздух подняли беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии.

В Союзе комитетов солдатских матерей России рассказали, что ранее сообщений о дедовщине и рукоприкладстве с этого аэродрома не было.

Солдат-срочник застрелил трех своих сослуживцев и ранил одного утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. После этого он пустился в бега. В Минобороны России подтвердили гибель трех человек во время ЧП в части.