Источник: солдат-срочник открыл стрельбу на аэродроме под Воронежем после ссоры с рядовым
«Конфликт у Макарова начался с рядовым, они были вместе в наряде, а уже после он напал на майора Ермолаева и далее он расстрелял майора, водителя и ефрейтора», — рассказал собеседник.
Источник добавил, что солдата, с которым поругался подозреваемый, сейчас допрашивают. Территорию военной части, где произошло ЧП, оцепили. К поискам Макарова подключились более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. В воздух подняли беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии.
В Союзе комитетов солдатских матерей России рассказали, что ранее сообщений о дедовщине и рукоприкладстве с этого аэродрома не было.
Солдат-срочник застрелил трех своих сослуживцев и ранил одного утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. После этого он пустился в бега. В Минобороны России подтвердили гибель трех человек во время ЧП в части.