Эксклюзив 22 ноября 2023, 16:59 Последствия лобового столкновения поездов в Ульяновской области сняли на видео Появилось видео последствий столкновения поездов в Ульяновской области

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Последствия лобового столкновения пассажирского состава и маневренного поезда в Ульяновской области сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360».

На кадрах, сделанных очевидцем происшествия, видно, что передняя часть локомотива пассажирского поезда получила сильные повреждения.

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Информацию о ЧП подтвердил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Выясняем все подробности происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, за помощью к медикам обратились 25 человек, но серьезных травм никто не получил.

«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — заключил Махонин.