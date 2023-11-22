22 ноября 2023, 16:59
Последствия лобового столкновения поездов в Ульяновской области сняли на видео
Появилось видео последствий столкновения поездов в Ульяновской области
Последствия лобового столкновения пассажирского состава и маневренного поезда в Ульяновской области сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360».
На кадрах, сделанных очевидцем происшествия, видно, что передняя часть локомотива пассажирского поезда получила сильные повреждения.
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Информацию о ЧП подтвердил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Сегодня пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Выясняем все подробности происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, за помощью к медикам обратились 25 человек, но серьезных травм никто не получил.
«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — заключил Махонин.
Пермь
Поезда
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